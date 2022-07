Hariyali Teej 2022: क्यों पहने जाते हैं हरे रंग के कपड़े,महिलाएं क्यों पहनती हैं हरी-हरी चूड़ियां ?

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 28 जुलाई। प्रेम, श्रद्धा और त्याग के पर्व 'हरियाली तीज' का त्योहार 31 जुलाई दिन रविवार को है। इस पर्व के लिए महिलाएं अभी से काफी तैयारियों में जुटी हुई हैं, कोई साड़ी खरीद रहा है तो कोई लंहगे के लिए दुकानों में घूम रहा है, किसी को सूट पहनना है तो कोई ब्यूटी पार्लर में जाकर फेशियल करवा रहा है, कुल मिलाकर कहना सिर्फ इतना है कि इस व्रत के लिए महिलाएं काफी दिनों से तैयारियों में जुट जाती हैं क्योंकि हर एक को इस दिन अपने पिया जी के लिए खास जो लगना है।

English summary

Sawan is the holy month, Hariyali Teej is very important festivals of sawan, its coming on 31st july. There is auspicious spritual reason behind wearing green bangles and green clothes on this day.