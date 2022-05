Gyanvapi Masjid:खोजे गए 'शिवलिंग' को लेकर स्कंद पुराण की क्यों हो रही है चर्चा ? जानिए

India

वाराणसी, 19 मई: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में अदालत का अगला रुख क्या रहता है, यह कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन, मस्जिद में वजूखाने से मिले 'शिवलिंग' को लेकर शास्त्र-पुराणों की चर्चा गंभीरता के साथ शुरू हो चुकी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बताया है कि यह खोज स्कंद पुराण में जो सदियों पहले वर्णन किया गया था, उसकी पूरी तरह से पुष्टि है। आरएसएस ने भी ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा है कि सच को कितना भी छिपा लिया जाए, उसे कब तक छिपाए रखा जा सकता है। इन दलीलों के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में भी मस्जिद में खोजे गए शिवलिंग की पूजा-अर्चना को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं कि इस 'शिवलिंग' के बारे में स्कंद पुराण में कहां जिक्र किया गया है ?

Shivling found in the Gyanvapi Mosque is mentioned in the Kashi Khand of the Skanda Purana. The BHU professor said that the facts have been confirmed