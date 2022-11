Kanchan Jariwala को भाजपा ने किडनैप किया, सिसोदिया का Gujarat Elections से पहले EC पर गंभीर आरोप

India

oi-Jyoti Bhaskar

Kanchan Jariwala के अपहरण का आरोप भाजपा पर लगा है। Gujarat Elections में कंचन जरीवाला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। केजरीवाल सिसोदिया आक्रामक हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर ऐसी गुंडागर्दी होगी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव बेमानी हैं।

CM अरविंद केजरीवाल ने आप सांसद राघव चड्ढा के वीडियो को रीट्वीट कर दावा किया कि कंचन जरीवाला को जबरन पुलिस और भाजपा के गुंडों ने बलप्रयोग कर नामांकन दाखिल करने से पहले रोक लिया। बता दें कि कंचन जरीवाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आक्रामक हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वे गुजरात रवाना हो रहे हैं।

Watch how police and BJP goons together - dragged our Surat East candidate Kanchan Jariwala to the RO office, forcing him to withdraw his nomination

The term ‘free and fair election’ has become a joke! pic.twitter.com/CY32TrUZx8