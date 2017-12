11 बजे शपथ लेकर विजय रूपाणी ने भी तोड़ा योगी की तरह एक और अंधविश्वास

Vijay Rupani while taking OATH breaks a Superstition same as Yogi Aadityanath | वनइंडिया हिंदी

अहमदाबाद। गुजरात में आज छठी बार भाजपा की सरकार बन गई। 182 में से 99 सीटें जीतकर भाजपा ने यहां जीत का छक्का मारते हुए इतिहास रचा है। डिप्टी सीएम नितिन पटेल समेत 19 मंत्रियों के साथ विजय रूपाणी ने मंगलवार ने जब दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने एक पुराने अंधविश्वास को भी तोड़ दिया।