गुजरात में 45 दलितों ने किया धर्मांतरण, तो भाजपा पर भड़की AAP,क्या बोली जानिए

गुजरात में 11 दिसंबर को 45 दलितों के बौद्ध बनने पर आम आदमी पार्टी आपे से बाहर हो चुकी है। वह बीजेपी पर इस मामले में दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली में इसी मुद्दे पर एक मंत्री की कुर्सी चली गई

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गुजरात में चुनाव खत्म होने के बाद भी आम आदमी पार्टी की राजनीतिक सक्रियता कम नहीं हुई है। अब उसने 45 दलितों के धर्म परिवर्तन को लेकर बीजेपी और वहां की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उसका कहना कि दिल्ली में जब ऐसा हुआ था तो आम आदमी पार्टी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन, गुजरात में धर्म परिवर्तन होने पर भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाती है। बता दें कि गुजरात में धर्म-परिवर्तन के लिए पहले से ही एक कानून बना हुआ है, जिसका पालन करना अनिवार्य है। जबकि, आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में इस कानून का भी उल्लंघन होने दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने तो एक भाजपा नेता की मौजूदगी में धर्मांतरण होने का आरोप लगाया है।

English summary

Gujarat:The Aam Aadmi Party is furious at the BJP for converting 45 Dalits into Buddhists. He says that there are different rules for BJP in Gujarat and different in Delhi