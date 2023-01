GST collection: दिसंबर में 15% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, सरकारी खजाने में आए 1.49 लाख करोड़ रुपए

साल 2023 के पहले दिन ही केंद्र की मोदी सरकार के लिए आर्थिक मोर्चे पर राहत भरी खबर आई है। दिसंबर महीने में जीएसटी का कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि एक साल पहले की तुलना में 15% अधिक है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

GST collections in December 2022: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को साल 2023 के पहले दिन ही आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर मिली है और जीएसटी से कमाई बढ़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीते साल दिसंबर महीने में सरकार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में प्राप्त हुए राजस्व में इससे एक साल (2021)पहले के मुकाबले 15% बढ़ोतरी हुई है। रविवार को सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह देश में त्योहारी मौसम में मजबूत आर्थिक गतिविधियों का संकेत है। दिसंबर महीने में कुल जीएसटी कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपए का रहा है। जबकि, बीते साल नवंबर में जीएसटी के रूप में सरकारी खजाने में 1.46 लाख करोड़ रुपए आए थे। यह राजस्व एक साल पहले (2021)इसी महीन में जमा हुए जीएसटी के मुकाबले 11% अधिक था।

दिसंबर में 1,49,507 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन

बीते साल दिसंबर में जीएसटी के रूप में प्राप्त कुल राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपए का रहा है। इसमें 26,711 करोड़ रुपए CGST,33,357 करोड़ रुपए SGST,78,434 करोड़ रुपए IGST (वस्तुओं के आयात से प्राप्त 40,263 करोड़ रुपए समेत) और 11,005 करोड़ रुपए (850 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात से प्राप्त समेत)उपकर का कलेक्शन शामिल है। सरकार के लिए खुशखबरी इसलिए भी है कि नवंबर महीने से भी ज्यादा कमाई हुई है।

साल के पहले दिन ही आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर

वैसे इस साल अप्रैल में जीएसटी का कलेक्शन करीब 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो कि रिकॉर्ड है। वहीं अक्टूबर में 1.52 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जो कि दूसरी सबसे बड़ी रकम थी। दिसंबर में हुआ जीएसटी कलेक्शन में इजाफा केंद्र की मोदी सरकार के लिए साल के पहले दिन ही आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर लेकर आई है। क्योंकि, यह लगातार 10वां महीना रहा है, जिसमें जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपए के पार गया है।

सरकार ने रेगुलर सेटेलमेंट के तौर पर IGST से 36,669 करोड़ रुपए CGST में और 31,094 करोड़ रुपए SGST में व्यवस्थित किया है। दिसंबर, 2022 में रेगुलर सेटेलमेंट के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व CGST के लिए 63,380 करोड़ रुपए और SGST के लिए 64,451 करोड़ रुपए रहा है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस महीने में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले आयात से प्राप्त राजस्व में 8 फीसदी और घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात समेत) में 18 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार नवंबर महीने में 7.9 करोड़ ई-वे बिल जेनेरेट हुए थे, जो कि अक्टूबर महीने में जेनरेट हुए 7.6 करोड़ ई-वे बिल की तुलना में काफी ज्यादा है।

English summary

Good news for the Modi government on the first day of the year 2023, the income from GST increased by 15 percent. 1.49 lakh crore rupees earned