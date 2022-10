बिना टिकट यात्रा कर रहे रेलवे पुलिस के जवान का TTE ने किया फाइन तो बेल्ट से पीटा, Viral हुआ बिहार का वीडियो

India

oi-Pallavi Kumari

बिहार में एक रेलवे पुलिस कर्मी के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) का जवान मुन्ना कुमार बिना रिजर्वेशन ट्रेन के एसी कोच में यात्रा कर रहा था। इस दौरान जब उन्हें टीटीई (यात्रा टिकट परीक्षक) बिपिन कुमार ने फाइन किया तो मामला बिगड़ गया। रेलवे पुलिस कर्मी ने टीटीई से बहस की और मारने के लिए अपनी बेल्ट निकाल ली। रिेपोर्ट के मुताबिक जीआरपी पुलिस मुन्ना कुमार कथित तौर पर बिना रिजर्वेशन के चितपुर-जोगबनी एक्सप्रेस (Trn no.13160, JBN-KIR) के एसी कोच में यात्रा कर रहे थे। उसी दौराना टीटीई ने उनको फाइन किया, जिसके बाद बात हाथापाई पर आ गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

All concerned authorities of all #ZonalRailways should take necessary steps to control this #Policia_Terrorism on board with #OnDutyStaff. If it's not been ensured then they all are incompetent & not fit to lead their #Workforce!@RailMinIndia @IR_CRB @drm_kir @gm_nfr @RailNf pic.twitter.com/CMAvYy14zr