शादी रचाने जा रहा दूल्हा घंटों से फंस गया जाम में, बोला- समय पर नहीं पहुंचा तो मेरी दुल्हन नाराज हो जाएगी

India

oi-Sushil Kumar

बद्रीनाथ, 13 जुलाई : उत्तराखंड में शादी करने जा रहे दूल्हा ने ऐसी बात कही कि आप भी कुछ देर के लिए सोचने के लिए रुक जाएंगे। शादी करने जा रहा दूल्हा रास्ते में दो घंटे से अधिक समय से फंस गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम टाइम से शादी मंडप नहीं पहुंचे तो मेरे दुल्हन गुस्सा जाएगी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण जनजीवन ठप हो गया है। जिसके चलते दूल्हा काफी देर तक रास्ते में फंस गया।

यह भी पढ़ें- 'तो फिर शादी पक्की समझें', मेट्रो के अंदर कपल ने एक-दूसरे को मारे खूब तमाचे, यूजर ने लिए जमकर मजे

English summary

dulha groom with barat stuck in traffic for long hours said his bride would get angry not reach for marriage on time