सरकार बेचने लगी गेहूं का आटा, बाजार से 9 रुपए सस्ता है भाव, जानें क्यों उठाया ऐसा कदम ?

केंद्र सरकार ने अपनी एजेंसियों के माध्यम से गेहूं का आटा बेचने का फैसला किया है। यह 'भारत आटा' या इसी तरह के नाम से बाजार से कम कीमतों पर आम उपक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

देश में आटा का भाव इतना चढ़ गया है कि अब सरकार को खुद आटा बेचने के लिए बाजार में उतरना पड़ गया है। केंद्रीय भंडार में बाजार भाव से सस्ता आटा गुरुवार से ही मिलना शुरू हो चुका है, नेफेड और एनसीसीएफ भी 6 फरवरी से मार्केट रेट से कम दर पर गेहूं का आटा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाले हैं। सरकार ने इसके लिए 3 लाख टन गेहूं का बफर स्टॉक से इंतजाम किया है। दरअसल, पिछले साल गेहूं का उत्पादन मौसम की दिक्कतों की वजह से अनुमान से कम रहा था, जिसकी वजह से पूरा चेन बिगड़ा है और बाजार में सप्लाई चेन बिगड़ने से गेहूं और आटे के दाम बढ़ गए हैं।

English summary

price of wheat and flour:the central government has decided to sell flour through Kendriya Bhandar, NAFED and NCCF at the rate of 29.50 per kg. Nafed has also started this work.