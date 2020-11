कोरोना संक्रमित दिल्ली के मंत्री गोपाल राय हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज, घर में रहेंगे आइसोलेट

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री (Delhi Environment minister) गोपाल राय (Gopal Rai)को रविवार (29 नवंबर) शाम को मैक्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। लेकिन वह घर में आइसोलेशन में रहेंगे। कोरोना वायरस संक्रमित आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गोपाल राय ने अपने कोरोना संक्रमण के बारे में खुद ही ट्वीट कर जानकारी दी थी। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे।

कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद गोपाल राय 26 नवंबर को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। अब उन्हें डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया हबै लेकिन होम आइसोलेशन में मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहने की सलाह दी है।

Delhi Environment Minister Gopal (in file photo) Rai was discharged from Max Hospital yesterday evening. His condition is stable & he will remain in home isolation. Rai was admitted to the hospital after being diagnosed with COVID-19: Office of Delhi Environment Minister pic.twitter.com/RvJQtg4i8c