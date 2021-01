कपिल शर्मा ने लगाया अफवाहों पर विराम, फैंस संग शेयर की Good News

Don't believe the rumours guys, I'm coming on NetflixIndia said Kapil Shrama: सोनी टीवी के मशहूर 'द कपिल शर्मा' शो के होस्ट और कॉमेडियन किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा ने आखिरकार उस राज पर से पर्दा उठा दिया, जिसको लेकर सोमवार से ट्विटर पर हंगामा मचा हुआ था। दरअसल कपिल ने सोमवार को एक ट्वीट करके पूछा था कि "शुभ समाचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कृपया बताएं"। बस इसी के बाद ट्विटर पर कयासों का दौर शुरू हो गया, लोगों को लगा कि कपिल फिर से पापा बनने वाले हैं और इसी वजह से वो शुभ समाचार की बात कर रहे हैं।

English summary

Don’t believe the rumours guys, only believe me. I’m coming on NetflixIndia soon 🤩🥳 this is the auspicious news said Kapil Shrma on Twitter.