नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्‍सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्‍होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 21 जून से देश के हर राज्‍य में 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्‍यों को मुफ्त वैक्‍सीन मुहैया कराएगी। पीएम मोदी के इस कदम का विपक्षी दलों सहित सभी राजनीतिक दलों स्‍वागत किया है। कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और सांसद ने कहा कि खुशी है कि पीएम बुरे विकल्पों को समाप्त करने के बाद, अंत में सही काम किया है। अगर भारत सरकार ने एक साल पहले सक्रिय रूप से वैक्सीन ऑर्डर दिया होता और भारत की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए भुगतान किया होता, तो देश पिछले 6 महीनों के आघात से बच जाता, और हम निर्यात भी कर सकते थे।

PM Narendra Modi Speech: 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को भी मिलेगी Free Vaccine | वनइंडिया हिंदी

वहीं दिल्‍ली के उप-मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा 'हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके दख़ल के बाद देश भर में हर उम्र हर वर्ग के लोगों को मुफ़्त वैक्सीन उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले यह कर सकती थी लेकिन केंद्र की नीतियों के चलते न राज्य वैक्सीन ख़रीद पा रहे थे और न केंद्र सरकार दे रही थी। 'इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने भी पीएम के इस फैसले का स्‍वागत किया। संगठन के अध्यक्ष डॉ. जेए जयलाल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि आईएमए पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए टीकाकरण अभियान का लगातार और सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है।

इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता मनोजीत मंडल ने पीएम मोदी की तरफ से सभी को मुफ्त वैक्सीन देने के किए गए ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीकाकरण की खरीद कभी भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले जाग जाती तो लोगों की जान बचाई जा सकती थी।

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा- समाजवादी पार्टी यह शुरू से मांग कर रही थी कि पूरे देश में सभी को वैक्सीन मुफ्त में लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा ने तो यहां तक कहा था कि अगर केन्द्र सरकार नहीं लगाएगी तो जब हम सत्ता में आएंगे तो हम खुद वैक्सीन लगाएंगे।

आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कई राज्य केंद्र की लगातार आलोचना कर रहे थे। राज्यों की मांग थी कि केंद्र सरकार सभी के लिए उन्हें मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराए। हालांकि अब केंद्र ने तमाम आलोचनाओं के बीच राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का एलान कर दिया है।

