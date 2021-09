Ganesh Chaturthi Guidelines 2021: गणेश चतुर्थी 2021 के लिए पढ़िए क्या हैं अलग-अलग राज्यों के नियम

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 06 सितंबर। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, जिसके लिए पूरे देश में जोर-शोर से तैयारी चल रही है। बुद्धि, ज्ञान और विघ्नविनाशक के रूप में पूजे जाने वाले श्री गणेश जी के स्वागत के लिए इस समय उनके भक्तगण पूरी तरह से तैयार हैं लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस बार भव्य आयोजन पर रोक लगाई गई है लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अलग-अलग राज्यों में गणपति उत्सव के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी है।

आइए जानते हैं क्या हैं अलग-अलग राज्यों के नियम

कर्नाटक

यह पढ़ें: Ganesha Chaturthi 2021: जानिए कब है गणेश चतुर्थी, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त?

आंध्र प्रदेश

मध्य प्रदेश

English summary

Celebrate Ganesh Chaturthi on 10th September 2019, here is Ganesh Chaturthi Ganesh Chaturthi or Ganesh Utsav 2021 Guidelines in Hindi.Keeping in mind the rising cases of coronavirus in India, state governments have issued guidelines for Ganesh Chaturthi this year, so must read.