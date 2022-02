'बिन बुलाए जाकर बिरयानी खाने से नहीं सुधरते अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते', मोदी सरकार पर पूर्व पीएम मनमोहन का हमला

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 17 फरवरी: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के दिग्गज नेता मनमोहन सिंह ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सरकार पर पूर्व पीएम ने कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। मनमोहन सिंह ने कोरोना महामारी से लेकर रोजगार, महंगाई और सरकार की आर्थिक-विदेश नीति पर सवाल उठाया। इस दौरान सिंह ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि बिन बुलाए जाकर बिरयानी खाने से अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते नहीं सुधरते हैं।

अपने बयान में केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार की खराब नीतियों के कारण लोग आर्थिकता, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। 7.5 साल सरकार चलाने के बाद सरकार अपनी गलती मानने और सुधार करने की बजाए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने पर लगी है।

They (BJP-led govt) have no understanding of economic policy. The issue is not limited to the nation. This govt has also failed on foreign policy. China is sitting at our border & efforts are being made to suppress it: Former PM & Congress leader Manmohan Singh pic.twitter.com/yBd9oZcRXQ