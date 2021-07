रविशंकर प्रसाद ने की नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ, जानिए पूरा मामला

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जुलाई 12: मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद सूचना प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे नए मंत्री अश्विनी वैष्णव की पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तारीफ की है। रविशंकर प्रसाद ने वैष्णव की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सख्ती को लेकर प्रशंसा की। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को नए आईटी कानूनों की दृढ़ता से दोहराने के लिए बधाई।

अपने ट्वीट में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लिखा कि नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को बधाई।

इस दृढ़ता से दोहराने के लिए कि नए आईटी नियम दुरुपयोग के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सशक्त बनाने और उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि ट्विटर ने भी नए नियमों का पालन करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं।

Greetings to the new IT Minister @AshwiniVaishnaw for firmly reiterating that the new IT Rules are designed to empower the safety & security of users against misuse and redress their grievances. Assuring to note that Twitter too has taken some steps to comply with the new Rules.