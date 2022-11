पूर्व CJI यूयू ललित को पेंशन, बाकी भत्ते और सुविधाएं क्या मिलेंगी ? जानिए

India

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने मंगलवार को ही अपना कार्यकाल पूरा किया है। वह करीब ढाई महीने ही देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर रहे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों और सीजेआई को पेंशन, भत्ते और बाकी सुविधाएं मिलती हैं। देश के 48वें सीजेआई एनवी रमना के रिटायरमेंट के समय से केंद्र सरकार ने इन्हें मिलने वाली पोस्ट-रिटायर्मेंट्स बेनिफिट में काफी कुछ बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं कि पूर्व सीजेआई जस्टिस उदय उमेश ललित को अब क्या सुविधाएं मिलेंगी।

Former Chief Justice of India UU Lalit will get an annual pension of Rs 16,80,000 after retirement. Apart from this, facilities of DA and domestic staff and driver will also be available