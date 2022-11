पूर्व CEC टीएन शेषन ने ऐसा क्या किया, जिससे बदल गई देश की चुनावी राजनीति ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के काम करने के तरीकों को लेकर उनकी काफी सराहना की है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ऐसे सीईसी कभी-कभार ही मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बातों में काफी दम है। अपने कार्यकाल में टीएन शेषन ने खुद को देश की जनता का मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया था और शायद पहली बार ऐसा महसूस हुआ था कि संविधान में चुनाव आयोग पूरी तरह से एक स्वतंत्र निकाय है, जिसपर सरकार का कोई जोर नहीं चल सकता। आइए जानते हैं कि टीएन शेषन ने अपने कार्यकाल में वह कौन से चुनाव सुधार किए थे, जिसका मुरीद आज सुप्रीम कोर्ट भी नजर आ रहा है।

English summary

Former Chief Election Commissioner TN Seshan is known for electoral reforms in the country. Voter ID system and cleanliness in the election process are some of his indelible contributions