कोझिकोड, 05 अगस्‍त : देश में साक्षरता के मामले अव्‍वल राज्‍य केरल से एक दिल खुश कर देने वाली खबर आई है। केरल में ऐसी शादी हुई जिसमें पहली बार मज्जिद में आयोजित अपनी शादी में दुल्‍हें के साथ दुल्‍हन पहुंची। इस शादी की जमकर चर्चा हो रही है।

For the first time in Kerala, the bride also reached the wedding held in the mosque, the old custom broken