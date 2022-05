2024 में वोट और नोट दोनों मांगेगी कांग्रेस! जानिए क्या है CPM वाला फंडा ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 27 मई: कांग्रेस केंद्र में 8 वर्षों से सत्ता से दूर है। इस समय सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही उसकी अपनी सरकारें बची रह गई हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों में वह सरकार की जूनियर पार्टनर है। कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में पार्टी की आमदनी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। ऊपर से अहमद पटेल जैसे फंड मैनेजर अब इस दुनिया में नहीं हैं। लिहाजा पार्टी दो साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए फंड जुटाने की नई तरकीब तलाश रही है। फिलहाल उसे इसके लिए केरल में लेफ्ट की ओर से अपनाया जाने वाला फंडे का आइडिया अच्छा लग रहा है। इसके जरिए वह लोगों से घर-घर जाकर पार्टी के लिए पैसों का जुगाड़ करना चाहती है।

English summary

Congress will raise funds for the party from door to door on the lines of CPM, the idea of adopting Left's bucket collection for 2024 elections