Flash back 2022: BJP की अब कितने राज्यों में रह गई है सरकार, इस साल कहां-कहां लगे झटके ?

भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 मिला-जुला साल रहा है। बिहार और हिमाचल प्रदेश में वह कुर्सी से हट चुकी है। लेकिन, महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होने का मौका मिला है। गुजरात की जीत बहुत बड़ी है।

Flash back 2022: भारतीय जनता पार्टी के लिए यह साल खट्टी-मीठी यादों वाला रहा है। कुछ राज्यों में पार्टी सत्ता में लौटी है तो कुछ राज्यों में उसके हाथों से सत्ता फिसल गई है। सबसे ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश का है, जहां पार्टी का हर चुनाव के बाद सरकार बदलने की पंरपरा बदलने का सपना चकनाचूर हो गया है। पार्टी की अभी देश के 17 राज्यों में अपनी या गठबंधन सरकारें हैं। लेकिन, 13 राज्यों में उसकी विरोधी दलों की सरकारें हैं। जम्मू-कश्मीर में किसी भी दल की सरकार नहीं है।

