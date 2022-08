क्यों 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ मुकाबले में विपक्ष के नेताओं पर भारी पड़ सकते हैं केजरीवाल ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 19 अगस्त: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार खिलाफ अपने पुराने वाले अंदाज में लौटते नजर आ रहे हैं। हालांकि, अब उनकी नीति काफी बदली हुई है। वह भाजपा सरकार से भिड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी पर सीधे और कठोर हमले से बच भी रहे हैं। उनका राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के प्रति नजरिया भी बदला हुआ है; और उन संवेदनशील मुद्दों को छेड़ने से भी बच रहे हैं, जिसे लपकने का बीजेपी को कोई मौका नहीं छोड़ेगी। उनका लक्ष्य काफी स्पष्ट लग रहा है। दो-दो बार भारी बहुमत से दिल्ली और अबकी बार पंजाब जीतने के बाद उनका मंसूबा उन्हें काफी आगे तक देखने को मजबूर कर रहा लगता है। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि उन्हें विपक्ष में अपने मुकाबले कोई तगड़ा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है।

English summary

Delhi CM Arvind Kejriwal has started trying to present himself as a strong contender for the opposition in the 2024 Lok Sabha elections against Prime Minister Narendra Modi