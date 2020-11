Tamil Nadu: कुएं में गिरे हाथी के बच्चे को 16 घंटों बाद बाहर निकाला गया, देखें वीडियो

India

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। तमिलनाडु के धरमपुरी जिले में स्थित पंचपल्ली गांव में एक हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया था, जिसे 16 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल लिया गया है। हाथी का बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। वन विभाग के कर्मचारियों ने हाथी के बच्चे को घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला है। जिसका वीडियो समाचार एजेंसी एएनआई ने भी शेयर किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बच्चा अंजाने में कुएं में गिर गया था। उसकी आवाज सुनकर एक किसान वहां पहुंचा। जिसके बाद इस बात की जानकारी प्रशासन को दी गई।

जिस किसान ने हाथी की आवाज सुनकर उसे कुएं में गिरा हुआ पाया, उसका नाम वेंकटचलम है। यह कुआं करीब 100 फीट गहरा है। जिसमें हाथी का बच्चा गिर गया था। फिर जब प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई तो हाथी के बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान घटनास्थल पर अग्निशमन विभाग के साथ-साथ पशु चिकित्सकों और कार्यकर्ताओं की एक टीम पहुंची थीं। कुएं के आसापास बड़ी संख्या में गांव वाले भी मौजूद थे। हालांकि हाथी के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।

इससे पहले ऐसी ही एक खबर झारखंड के रामगढ़ जिले से भी आई थी। यहां गोला प्रखंड क्षेत्र के रकुवा गांव में हाथी का एक बच्चा कुएं में गिर गया था। स्थानीय ग्रामीणों ने ही बच्चे को बाहर निकाला। ऐसा बताया गया कि यहां हाथियों का झुंड रकुवा गांव से गुजर रहा था, तभी हाथी का बच्चा कुएं में जाकर गिर गया। हाथियों ने काफी कोशिश की लेकिन बच्चा बाहर नहीं निकल सका। हाथी ये देख लगातार चिंघाड़ रहे थे, जिसकी आवाज सुनकर वहां गांव वाले पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने ही काफी मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाल लिया था।

#WATCH Tamil Nadu: The female elephant calf that fell down a well in Panchapalli Village of Dharmapuri district yesterday, was safely rescued last night after a 16-hour long rescue operation by Fire department officials. https://t.co/Vgs1foKgeR pic.twitter.com/mBWe3XkODP