Tractor rally: ट्रैक्टर रैली में जान गंवाने वाले किसान नवरीत के परिजनों से मिलेंगी प्रियंका, रामपुर रवाना

Farmers tractor rally:Priyanka Gandhi Vadra is visiting Rampur to meet the family of Navreet Singh: नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर जहां एक ओर सियासत गर्मायी हुई है, वहीं दूसरी ओर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो वहीं इसी बीच 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की दिल्ली हिंसा में जान गंवाने वाले किसान नवरीत सिंह के परिजनों से मिलने के लिए आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रामपुर के लिए रवाना हुई हैं। आपको बता दें कि आज नवरीत सिंह का अंतिम अरदास है, जिसमें प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) नेता जयंत चौधरी शामिल होने वाले हैं। (देखें तस्वीरें)

English summary

Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra is visiting Rampur to meet the family of Navreet Singh who was killed during farmers' tractor rally in New Delhi on the Republic Day.