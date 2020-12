नाराज किसानों को मनाने में जुटे पीएम मोदी, बुकलेट शेयर कर बोले इसके जरिए कृषि कानून को समझना होगा आसान

India

oi-Bhavna Pandey

Farmer Protest: दिल्‍ली के बॉडर पर पंजाब और हरियाणा के किसान कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान लागू किए गए कृषि कानूनों को रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन केन्‍द्र सरकार अपने इस निर्णय को बदलने को तैयार नहीं है। सितंबर में केंद्र द्वारा पारित किए गए तीन कृषि बिलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक ट्वीट किया।

इसके साथ पीएम मोदी ने एक ग्राफिक्‍स और बुकलेट शेयर की है। जिसमें बताया गया है कि कृषि कानूनों के बारे में विस्‍तार से बताया गया हैं और ये भी वर्णन किया गया है कि ये किसानों के लिए सुधार कैसे फायदेमंद हैं। पीएम ने बताया कि यह NaMo ऐप वॉलंटियर मॉड्यूल को डाउनलोड किया जा सकता है।

There is a lot of content, including graphics and booklets that elaborate on how the recent Agro-reforms help our farmers. It can be found on the NaMo App Volunteer Module’s Your Voice and Downloads sections. Read and share widely. https://t.co/TYuxNNJfIf pic.twitter.com/BHfE4F410k