राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को मजबूत करने का किया ऐलान, 9 और 24 जुलाई को निकलेंगी ट्रैक्टर रैलियां

नई दिल्ली, जून 26। किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने आंदोलन को मजबूत करने का ऐलान किया है। शनिवार को हुई एक बैठक के बाद राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज की मीटिंग में आंदोलन को मजबूत करने का फैसला किया गया है। इसके लिए हम सबसे पहले 9 जुलाई को एक ट्रैक्टर रैली करेंगी, जिसमें शामली और बागपत के लोग मौजूद रहेंगे। 10 जुलाई को सभी सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे।

24 जुलाई को आयोजित होगी दूसरी रैली

राकेश टिकैत ने बताया कि इसके बाद एक और रैली 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस रैली में बिजनौर और मेरठ के लोग शामिल होंगे। 24 जुलाई की रात वे मेरठ टोल पर रुकेंगे और 25 जुलाई को रैली दिल्ली-गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। इस तरह राकेश टिकैत एकबार फिर से आंदोलन में किसानों को जुटा पाएंगे।

Another rally will be held on July 24, people from Bijnor and Meerut will be present in it. On the night of July 24th, they will halt at Meerut toll and on 25th July the rally will reach here (Delhi-Ghazipur): BKU leader Rakesh Tikait. (2/2)