Y Plus Security: मशहूर कवि कुमार विश्वास को अब मिलेगी Y+ सुरक्षा, जानिए इसके बारे में विस्तार से

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 14 जुलाई। देश के मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता डॉ. कुमार विश्वास की केंद्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। अब उनकी सुरक्षा Y कैटेगरी से बढ़ाकर Y+ कर दी गई है। इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के आधार पर कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ाई है। कुमार को पहले ही वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। मालूम हो को अब पूरे देश में हर जगह कुमार विश्वास को Y+ सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

English summary

The security of former AAP leader and Famous poet Kumar Vishwas has been upgraded from Y to Y-plus by the Ministry of Home Affairs.