केन्या-भारत संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, शनिवार को होंगे रवाना

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 08 जून। पिछले सप्ताह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करने वाले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अब शनिवार को केन्या की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। एस जयशंकर 12 जून से 14 जून तक केन्या की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह केन्याई समकक्ष के साथ भारत-केन्या संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के केन्या यात्रा की जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को दी है।

बता दें कि भारत और केन्या के बीच व्यापारिक और राजनीतिक संबंध काफी अच्छे रहे हैं, इस रिश्ते को और मजूबत करने की दिशा में एस जयशंकर की यात्रा को देखा जा रहा है। मालूम हो कि भारत जब कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर भयानक लहर से गुजर रहा था तो अन्य देशों के साथ केन्या ने भी भारत को मदद भेजी थी। केन्‍या की तरफ से 12 टन खाद्य उत्‍पाद जिसमें चाय, कॉफी और मूंगफली शामिल है, भेजी गई है। केन्या से आई इस मदद को भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी को सौंपा गया था। केन्‍या की तरफ से 14 गायें भी भारत को गिफ्ट में दी गई थीं।

External Affairs Minister Dr S Jaishankar will pay an official visit to Kenya between June 12 & June 14. He will chair, along with his Kenyan counterpart, the 3rd meeting of the India-Kenya Joint Commission meeting which will review all aspects of the bilateral relationship: MEA pic.twitter.com/rK43xHNjR4