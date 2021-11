Fadnavis vs Malik: देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर बोले नवाब मलिक- ' है तैयार हम'

India

मुंबई, 01 नवंबर। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ड्र्ग्स केस मामले में अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस का नाम घसीटकर सनसनी फैला दी है , जिसके बाद अब से थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के सारे आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताते हुए उन पर ही संगीन आरोप लगा दिए हैं।

Expose "After Diwali" Devendra Fadnavis Hits Back At NCP's Nawab Malik, after this Nawab Malik told- 'We are ready'. here is his tweet please have a look.