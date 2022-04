India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 23 अप्रैल: देश के लगभग हर राज्‍य में नींबू के दाम पिछले एक महीने से आसमान छू रहे हैं। गर्मियों के मौसम में हर घर में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला नींबू बढ़ी कीमतों के कारण लोगों के और दांत खट्टे कर रहा है क्‍योंकि एक नींबू की कीमत दस रुपये तक पहुंच गई है। आखिर नींबू के बढ़े दामों के पीछे का आखिर सच क्‍या है और कब तक नींबू के दाम सामान्‍य होंगे ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए oneindia ने लेमन मैन आनंद मिश्रा से एक्‍सक्‍लूसिव बात की। आइए जातने है पूरी सच्‍चाई.....

English summary

Exclusive: Know from Lemon Man Anand Mishra why the prices of lemons are not decreasing, when will it be reduced?