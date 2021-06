कोरोना से ठीक होकर भी 6 महीने तक रहती हैं ऐसी कई परेशानियां, अमेरिका में हुई रिसर्च

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 7 जून: कोरोना के बाद सेहत संबंधी होने वाली परेशानियों को लेकर अमेरिका के वॉशिंगटन यूनिर्सिटी में एक बहुत बड़ा शोध हुआ है, जिसमें यह बात सामने आई है कि कई मरीजों में कम से कम 6 महीने तक स्वास्थ्य संबंधी मामूली से लेकर गंभीर समस्याएं तक देखने को मिल सकती हैं। सबसे चिंता की बात ये है कि स्वस्थ होने के बाद लोग आमतौर पर राहत महसूस करते हुए निश्चिंत होने लगते हैं, लेकिन कई बार बाद की समस्या जानलेवा तक साबित हो जा रही हैं। इसलिए रिसर्च का नतीजा यही है कि पोस्ट-कोविड परेशानियों को बिल्कुल ही हल्के में नहीं लें और उसके लिए हर तरह का एहतियात बरतें।

English summary

Patients who have recovered from Covid may have serious health problems for at least 6 months, Washington University has done research