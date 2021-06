कोरोना मरीजों के इलाज के लिए Eli Lilly की एंटीबॉडी दवाओं को मिली मंजूरी, DCGI ने दी हरी झंडी

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जून 01: कोरोना संक्रमण के इस भयानक दौर में अब ड्रग्स कंपनी एली लिली को कोविड -19 रोगियों के इलाज के लिए भारत में अपनी दवाओं के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिल गई है। भारत में दवा कंपनी को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बामलानिविमाब (bamlanivimab ) 700 एमजी और एटेसेविमैब (etesevimab) 1400 एमजी के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) की आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है।

एली लिली को मध्यम लक्षणों वाले कोविड रोगियों के इलाज के लिए अपनी दवा के इस्तेमाल करने को अनुमित दी गई है, जिसके बाद दवा कंपनी के इंडिया सबकॉन्टिनेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर लुका विसीनी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे पास भारत के हेल्थ सेक्टर लिए एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन है। बता दें कि बामलानिविमा 700 एमजी और बामलानिविमाब 1400 एजी को एक साथ इंजेक्शन के जरिए कोरोना संक्रमित बड़ों और बच्चों (12 साल और उससे ज्यादा उम्र के और 40 किलो वजन से ज्यादा वाले) को इंजेक्ट किया जा सकता है।

Eli Lilly gets Drugs Controller General of India (DCGI) emergency use approval for its monoclonal antibodies bamlanivimab 700 mg and etesevimab 1400 mg, in India for the treatment of COVID patients with moderate symptoms: Luca Visini, Managing Director, India Subcontinent, Lilly