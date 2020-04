World Earth Day 2020: पृथ्वी दिवस के 50 साल पूरे, जानिए 22 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है ये दिन

India

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। दुनियाभर में हर साल 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस (Earth Day) मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को साल 1970 में मनाया गया था। पृथ्वी पर रहने वाले जीव-जंतुओं, पेड़-पौधों को बचाने और दुनियाभर में पर्यावरण के प्रति लोगों के बीच जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस (World Earth Day 2020) मनाया जाता है। इस दिन लोग पर्यावरण की महत्ता को समझ पाते हैं और उसकी बेहतरी के लिए संकल्प भी लेते हैं।

पृथ्वी दिवस या अर्थ डे शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जुलियन कोनिग ने किया था। उन्होंने साल 1969 में सबसे पहले लोगों को इस शब्द से अवगत कराया था। इस साल पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ है। इस खास मौके पर नासा (NASA) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर स्पेस से पृथ्वी की कुछ अद्भुत तस्वीरों को लेकर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है सालों पहले से पृथ्वी ब्रह्ममांड से कैसी नजर आती है।

वीडियो में मौजूद सभी तस्वीरें Apollo-8 से ली गई हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि 1968 से लेकर 2020 तक पृथ्वी का स्वरूप कैसा है। वीडियो को Earthrise का नाम दिया गया है। स्पेस से पृथ्वी पर सबकुछ कैसा नजर आता है ये दिखाया गया है।

For the 50th anniversary of #EarthDay, a look at five decades of @NASAEarth observations from space. 🌎 🛰️

From the Apollo 8 "Earthrise" image to a growing fleet of satellites, these missions enhanced our understanding of our home planet: https://t.co/S8DuPAQpm1 #EarthDayAtHome pic.twitter.com/cu0skXQNVj