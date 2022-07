64.03% वोट लाकर द्रौपदी मुर्मू जीतीं चुनाव, किस राष्ट्रपति को मिले सबसे ज्यादा वोट ? 1950 से अबतक के आंकड़े

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 जुलाई: 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर बड़ी जीत दर्ज की है। मुर्मू को बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के अलावा कई विपक्षी दलों का भी साथ मिला और उन्होंने एक तरह से चुनाव से पहले ही अपनी जीत सुनिश्चित कर ली थी। बहरहाल राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत करने वालों में वो अकेली नहीं है। उनसे पहले के राष्ट्रपति ने भी काफी बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीते हैं तो कुछ को 50% वोट भी नहीं मिल पाए थे। हम आपको 1950 से अबतक के सभी राष्ट्रपति के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की कहानी बताने जा रहे हैं।

English summary

Draupadi Murmu has won the presidential election by securing 64.03 percent votes. But, the record of getting the most votes is first held by President Dr. Rajendra Prasad and the record for getting the lowest is in the name of VV Giri