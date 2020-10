ट्रंप ने 'भारत की गंदी हवा' को बनाया चुनावी मुद्दा तो भड़के लोग, सिब्बल बोले- HowdyModi का है रिजल्ट

India

नई दिल्ली: US Presidential elections 2020: अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जहरीली हवा को चुनावी मुद्दा बनाया है। ( Donald Trump Presidential Debate) जिसके बाद ट्विटर पर हैशटैग #HowdyModi और #Filthy ट्रेंड करने लगा। इस ट्रेंड के साथ सोशल मीडिया पर भारत के लोगों ने ट्रंप के बयान की आलोचना की। लेकिन इसकी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के निशाना पर आ गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्रंप के बयान के बाद कहा, ये हाउडी मोदी का नतीजा है। वहीं कांग्रेस नेता कार्ति पी चिदंबरम ने भी ट्वीट किया।

ट्रंप ने भारत की जहरीली हवा पर क्या कहा?

प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कमेंट करते हुए कहा, 'चीन को देखो, वहां कितनी गंदी हवा है। रूस को देखो। भारत को देखो। यहां हवा गंदी है। मैं पेरिस समझौते से इसलिए बाहर निकला...क्योंकि हमें खरबों डॉलर निकालने थे। हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया गया था।' ट्रंप ने इस दौरान ने कहा, अमेरिका में सबसे कम कार्बन का उत्‍सर्जन है। हमने यहां की जलवायु पर ध्यान दिया है।

सोशल मीडिया पर पीएम मोदी पर उठे सवाल

डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा है कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना भव्य ''नमस्ते ट्रंप'' का आयोजन किया था। उसके बाद भी ट्रंप ने भारत के लिए ऐसा कहा है। ''नमस्ते ट्रंप'' डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को नाम दिया गया था।

वहीं कई लोगों ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप यूं तो एक-दूसरे से दोस्ती दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ट्रंप ने फिर भी बिना किसी बात के भारत को अंतराष्ट्रीय मंच पर अपमानित किया है।

कपिल सिब्बल ने कसा पीएम मोदी पर तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तंज कसा। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, ''ट्रंप की दोस्ती, भारत में कोरोना से होने वाली मौतों पर सवाल, भारत हवा में गंदगी भेजता है... कहना, भारत को "टैरिफ किंग" कहना, ....अब हाउडी मोदी का रिजल्ट सामने आने लगा है।''

Extremely unfortunate comment made by @POTUS. I strongly condemn it. What has our PM got to say on this???#HowdyModi pic.twitter.com/Sq77Q2OZJS