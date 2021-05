dominos के 18 करोड़ भारतीयों का डेटा लीक, फोन नंबर से लेकर कार्ड पेमेंट तक सारी डिटेल में लगाई सेंध

India

नई दिल्ली, मई 22: फेमस पिज्जा ब्रांड कंपनी डोमिनोज के भारतीय ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर सामने आई हैं, जिसके तहत एक बार फिर कंपनी का डेटा लीक हो गया है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट के मुताबिक करीब 18 करोड़ ऑर्डर्स का डेटा डॉर्क वेब पर अवेलेबल हो चुका है। इससे पहले अप्रैल के महीने में हैकर ने दावा किया था कि उसने 13TB Dominos डेटा को एक्सेस कर लिया था। खबरों के मुताबिक हैकर के पास 180,00,000 ऑर्डर्स की जानकारी है, जिसमें ग्राह के फोन नंबर, ईमेल, एड्रेस, पेमेंट डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड की सभी डिटेल है।

सिक्योरिटी एक्सपर्ट राजशेखर राजारिया की ओर से ट्विटर पर शेयर की गई रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है, उन्होंने बताया कि डोमिनोज को फिर से डेटा लीक का शिकार होना पड़ा है। उन्होंने खुलासा किया कि 18 करोड़ ऑर्डर का डेटा सार्वजनिक हो गया है, क्योंकि हैकर्स ने डार्क वेब पर एक सर्च इंजन बनाया है। यदि आप लगातार डोमिनोज के खरीदार हैं, तो आपको वहां अपना व्यक्तिगत डेटा मिलने की सबसे अधिक संभावना है। जो जानकारी लीक हुई है उसमें यूजर्स का नाम, ईमेल, फोन नंबर और यहां तक ​​कि जीपीएस लोकेशन भी शामिल है।

