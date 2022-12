प्लेन में कुत्ते को बोर्डिंग पास के बाद भी रोका, नाराज शख्स ने वीडियो जारी कर निकाली भड़ास, मिला ये जवाब

बेंगलुरू के कपल ने एयर इंडिया पर पालतू कुत्ते को उड़ान में अनुमति देने से इनकार करने का आरोप लगाया है। जिस पर एयरलाइन ने जवाब दिया।

Air India Pet Dog News: अपने पेट डॉग के साथ एक फैमिली की जर्नी उस वक्त खटाई में पड़ गई, जब बेंगलुरू में बोर्डिंग पास के बावजूद फ्लाइट में पालतू कुत्ते की एंट्री रोक दी गई। जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए बेंगलुरु के कपल ने एयर इंडिया पर आरोप लगाया है, जिस पर एयरलाइन ने भी जवाब दिया है। पालतू कुत्ते के मालिक ने नाराज होते हुए ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एयरलाइंस ने बोर्डिंग पास होने के बावजूद उनके डॉग को प्लेन के अंदर नहीं जाने दिया।



Sachin Shenoy was provided with a ticket to travel with his Poodle by @airindiain after following all the procedures for taking a pet. At the last minute, he was denied permission because the Captain didn't want him on the flight. #Listen to his ordeal below. @JM_Scindia pic.twitter.com/TTsq0gF7WU