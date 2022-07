SpiceJet की फ्लाइट में आ रही गड़बड़ियों को लेकर DGCA सख्त, जारी किया नोटिस

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 06 जुलाई: एविएशन कंपनी स्पाइसजेट की फ्लाइट में लगातार तकनीकी खराबी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को दिल्ली से दुबई जा रही एक फ्लाइट में फ्यूल इंडिकेटर में आई खराबी के बाद पाकिस्तान के कराची में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। वहीं अब फ्लाइट में मौसम रडार के खराब होने की वजह से चीन जाने वाला स्पाइसजेट कार्गो विमान वापस कोलकाता लौटा है। जिसके बाद डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

स्पाइसजेट प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 जुलाई को स्पाइसजेट बोइंग 737 मालवाहक (कार्गो विमान) कोलकाता से चोंगकिंग (चीन) के लिए उड़ान भरने वाला था। टेक-ऑफ के बाद मौसम रडार ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद पायलट इन चार्ज ने वापस कोलकाता लौटने का फैसला किया। कोलकाता में विमान सुरक्षित लैंड किया गया।

On July 5th, 2022, SpiceJet Boeing 737 freighter (cargo aircraft) was scheduled to operate from Kolkata to Chongqing. After take-off, the weather radar was not showing the weather. The PIC decided to return back to Kolkata. Aircraft landed safely at Kolkata: SpiceJet Spokesperson pic.twitter.com/FEzfN5tPq2