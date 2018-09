APPLE के नए iPhone XS, XR, XS Max का 'देसी अंदाज' में उड़ा मजाक, ट्वीट वायरल

नई दिल्ली। मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल ने साल के अपने सबसे बड़े ईवेंट में नए आईफोन लॉन्च किए। एप्पल ने iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR और Apple Watch Series 4 को बुधवार को पहली बार दुनिया के सामने लॉन्च किया। एप्पल के इन नए फोन की कीमत 50,000 से शुरू है। जहां एक ओर दुनिया एप्पल के नए फोन के पीछे पागल है, वहीं दूसरी ओर ट्विटर पर नए फोन्स को लेकर नए-नए जोक्स चल रहे हैं। भारतीयों ने नए एप्पल फोन्स पर एक से बढ़कर एक जोक्स बनाए हैं। आप भी इनके मजे लीजिए-

एप्पल के नए फोन iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR और घड़ी Apple Watch Series 4 बुधवार को दुनिया के सामने लॉन्च किए गए। इसमें iPhone XR को सबसे सस्ता बताया जा रहा है, लेकिन इसकी कीमत भी 53,826 रुपये (749 डॉलर) से शुरू है। इसके बाद iPhone XS है जिसकी कीमत 71,793 रुपये (999 डॉलर) है। iPhone XS की कीमत सबसे ज्यादा 78,979 रुपये (1099 डॉलर) है।

एप्पल के इन नए प्रोडक्टस पर ट्विटर पर खूब देसी जोक्स चल रहे हैं। सबसे ज्यादा जोक्स एप्पल के ड्यूल सिम फीचर पर चल रहे हैं। बता दें कि एप्पल ने पहली बार ऐसा फोन लॉन्च किया है जिसमें दो सिम लगाए जा सकते हैं। पढ़िए ये मजेदार जोक्स-

Me : #iPhoneXs chahiye bday pe. Dad : theek hai *After seeing Price* Dad : pic.twitter.com/PKnyLzn8Dw — Tweetera🐦 (@DoctorrSays) September 12, 2018

#AppleEvent

foreigners : what's the price of bew iPhone?

indians : purane iphone ke rate gire kya? — Dr. Gill (@ikpsgill1) September 12, 2018

How Android users will be looking at thier phones after watching the #AppleEvent pic.twitter.com/GHgC6YCLYt — ✨ (@PlaygroundUK11) September 13, 2018

#AppleEvent now that the new Iphone is out..i can now finally afford a second hand iPhone 4 pic.twitter.com/hQBte3sojR — warren Mduduzi (@Smanga87Warren) September 13, 2018

#AppleEvent Me: What’s the difference between the iPhone X and the iPhone Xs? Apple employees: pic.twitter.com/li1xZa1AZL — Z (@AZchaary) September 13, 2018

I just saw someone’s tweet that said they don’t want to pay another 00 to not get a text back 😂😂😂😂😂 #AppleEvent pic.twitter.com/DXeHUQsyzI — Tania Lucía González (@tanialuciagl) September 13, 2018

To those of you who missed the #AppleEvent

iPhone XS (64GB) – £999

iPhone XS (256GB) – £1,149

iPhone XS (512GB) – £1,349

iPhone XS Max (64GB) – £ Liver

iPhone XS Max (256GB) – £ Kidney

iPhone XS Max (512GB) – £ Heart — Arjun Ganesh (@TheBuzzWhizz) September 13, 2018

This is how I see the new iPhone #AppleEvent pic.twitter.com/xSMV9QHKi8 — 9GAG (@9GAG) September 13, 2018

Android be like : Launch wo kar rahein hain par features humaare hain.#AppleEvent pic.twitter.com/v24iRk4tst — SAGAR (@sagarcasm) September 12, 2018

Tim cook: iPhone now has dual sim feature Samsung: Tim tera sabun slow hai kya? #AppleEvent — Akshay (@AkshayKatariyaa) September 12, 2018

Remind a friend to drink water. #AppleEvent pic.twitter.com/oYZDYoNrXq — East India Comedy (@EastIndiaComedy) September 13, 2018

Me: Please make durable charging cables

Apple: Here take a phone similar to the last one

Me: But cable

Apple: Okay take a new watch too

Me: what about the cable tho

Apple: #AppleEvent pic.twitter.com/GxZk0rYdLA — ✪ Veer ✪ (@ClawedHumor) September 13, 2018

Me and my broke friends checking the price of the new iPhone. #AppleEvent pic.twitter.com/88a1yUyeDm — Bade Chote (@badechote) September 12, 2018

Apple watch Series 4 can detect a fall? 😱 Someone make the rupee wear it! #AppleEvent — 🚨 (@pranavsapra) September 12, 2018

Haters will say iPhone is getting costly. pic.twitter.com/oCibXVPWVw — Ivan Mehta (@IndianIdle) September 12, 2018

A dual sim iPhone wohaaaaa!!!! I do have a spare sim but I don’t have a spare kidney 😕 #AppleEvent — Prerna (@miss_cherished) September 13, 2018

