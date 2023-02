'संसद चर्चा व विचार-विमर्श का स्थान है न कि अशांति का', विपक्ष के हंगामे पर बोले उपसभापति

विपक्ष ने राज्यसभा में हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट पर शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। जिसकी वजह से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।

बजट सत्र के चौथे दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। सुबह से ही विपक्ष लगातार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा करता रहा। साथ ही विपक्ष की तरफ से सदन में सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही पहले 2 बजकर 30 मिनट और फिर 6 फरवरी को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन न चलने की वजह से राज्यसभापति जगदीप धनखड़ भी हल्के-फुल्के गुस्से में नजर आए।

Parliament is the essence of democracy.Parliament is the North Star of democracy. It's a place of discussion & deliberation to realise the aspiration&dreams of the people¬ a place of disturbance.We're required to work in accordance with rules:Rajya Sabha Chairman earlier today pic.twitter.com/FBXNRvw8BR