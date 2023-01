'नोटबंदी अवैध थी', 4 जजों से अलग राय रखने वाली जस्टिस नागरत्ना ने केंद्र के इरादे पर क्या कहा ? जानिए

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को भले ही जायज ठहराया है। लेकिन, एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसे गैरकानूनी करार दिया है। उन्होंने इसके कई कारण बताए हैं। लेकिन, केंद्र सरकार के इरादे को नेक कहा है।

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने भले ही नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखकर केंद्र सरकार को बहुत बड़ी राहत दी है। लेकिन, पांच से एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपने चारों सहयोगियों से असहमति जताते हुए उतनी ही सख्त अंदाज में नोटबंदी के कदम को गैरकानूनी करार दिया है। जस्टिस नागरत्ना ने अपने अलग फैसले के पीछे कई कारण गिनाए हैं। लेकिन, सबसे बड़ी बात उन्होंने नोटबंदी के पीछे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इरादों को लेकर कही हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नोटबंदी के फैसले के उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और इसका काफी इरादा नेक था। यहां तक कि उन्होंने इस फैसले की वजह से कालाधान, आतंकी फंडिंग और जालसाजी को निशाना बनाए जाने की बात से भी सहमति जताई है।

