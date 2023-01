MCD Mayor Elections: कौन कहलाता है मेयर ? क्या है उनका वेतन, अधिकार और काम?

नगर निगम के सर्वोच्च पद पर बैठने के लिए व्यक्ति की आयु 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। व्यक्ति कम से कम दसवीं तक पढ़ा होना चाहिए।

Who is Mayor ? What is his salary?: : आज नई दिल्ली एमसीडी में जबरदस्त हंगामा हुआ, आज यहां पर मेयर का चुनाव होना था लेकिन चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षद आपस में भिड़ गए और दोनों लोग हाथा-पाई पर उतर आए, जिसके बाद से दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही स्थगित हो गई और अब मेयर चुनाव के लिए नई तारीखें तय की जाएंगी। दरअसल झगड़े की वजह मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाना बना।

English summary

Delhi will not gets its Mayor today. Municipal Corporation of Delhi were adjourned and now new dates will be fixed for the mayor's election. here Know Everything about Mayor.