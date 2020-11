दिवाली पर ' बहुत खराब' हुई दिल्ली NCR की हवा, रविवार को बारिश से मिल सकती है कुछ राहत

India

नई दिल्ली: Delhi air quality 'very poor' category: दिल्ली की हवा पिछले 24 घंटे से 'बहुत खराब' श्रेणी (very poor) में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, शनिवार सुबह दिल्ली का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI)400 के पार रहा। ये स्थिति दिल्ली में पिछले 24 घंटे से बनी हुई है। दिवाली के दिन दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में धुंध छाई हुई है। धौला कुआं और मोती बाग में तो सुबह लोगों का सांस लेना दुभर हो गया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स IGI एयरपोर्ट क्षेत्र में 328, आरके पुरम में 354, फरीदाबाद का 311, नोएडा में 381 गाजियाबाद का 425, ग्रेटर नोएडा का 373, गुरुग्राम का 342 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा। दिवाली पर यदि आतिशबाजी ज्यादा हुई तो हालात और भी बिगड़ सकती है।

दिल्ली में रविवार को बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि दिल्ली में रविवार (15 नवंबर) को बारिश होगी। अगर दिल्ली में बारिश होती है को प्रदूषण में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी और हवा भी साफ होगी।

