View this post on Instagram

Amitabh Bachchan dances on “Jumma Chumma” and we couldn’t ask for more ! . . . . . @ranveersingh #bollywoodbubble #deepveer #deepikapadukone #ranveersingh #wedding #deepika #ranveer #ranveerwedsdeepika #ranveerkishaadi #deepveerkishaadi #deepveerwedding #deepikawedsranveer #ranveerdeepikawedding #deepikaranveerwedding #receptionparty #deepveerreceptionparty #bollywoodparty @amitabhbachchan @bachchan @aishwaryaraibachchan_arb #amitabhbachchan #amitabh #bigb #jummachumma