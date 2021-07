India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 10 जुलाई। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह की जोड़ी हिंदी सिनेमा के खूबसूरत कपल में से एक है। दीपिका पादुकोण कुछ ही दिन पहले कोरोना से उबरी हैं। वहीं अब उनके प्रेगेंसी की खबर सामने आ रही हैं। इसकी वजह उनका ड्रेसअप हैं ।शुक्रवार में दीपिका काफी दिनों बाद मुंबई में कैमरे में कैद हुई, इस समय जो एक्‍ट्रेस का ड्रेसअप था उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण मां बनने वाली हैं।

English summary

Deepika Padukone was seen in an oversized sweater, there was speculation of pregnancy, the user asked- 'Have you hidden the baby bump?'