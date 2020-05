छात्रा सफूरा के खिलाफ सोशल मीडिया पर 'भद्दी टिप्पणियां', महिला आयोग ने पुलिस से एफआईआर करने को कहा

India

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा में संलिप्तता के आरोपों में गिरफ्तार जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर के खिलाफ सोशल मीडिया भद्दी टिप्पणियां किए जाने पर दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की ओर से कहा गया है मामले में केस दर्ज हो और कार्रवाई की जाए। आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर कहा है कि सफूरा के लिए आपत्तिजनक भाषा लिखने वालों के खिलाफ एफआईआर की कॉपी उपबल्ध कराई जाए। दिल्ली महिला ओयाग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी है।

आयोग की ओर ने कहा गया है कि सफूरा के खिलाफ सोशल साइट्स पर हल्के कमेंट, गाली गलौच और चरित्र हनन की कोशिशों की कई शिकायत मिली हैं। जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के साइबर अपराध प्रकोष्ठ को गर्भवती सफूरा जरगर को शर्मनाक तरीके से अपमानति करने को लेकर नोटिस जारी किया है ।

आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा है कि सफूरा गर्भवती हैं और जेल में हैं। वो दोषी हैं या उनका क्या सजा होगी ये अदालत तय करेगी लेकिन जिस तरह से एक गर्भवती महिला के चरित्र पर सवाल किए गए, वो शर्मनाक है। किसी को भी उनका चरित्र हनन करने का अधिकार नहीं है। ऐसे ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

सफूरा जगरग को 13 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया है। सफूरा तीन माह की गर्भवती हैं। जिसका हलावा उनके वकील ने जमानत के लिए भी दिया। 27 साल की गर्भवती होने की बात सामने आने के बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा वर्ग लगातार आपत्तिजनक बातें लिख रहा है। कई लोगों ने उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर हल्के कमेंट किए हैं। सफूरा की शादी और अपने पति के साथ कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं लेकिन ट्विटर और फेसबुक पर कई तरह की भद्दी बातें लगातार लिखी जा रही हैं।

जिस तरह से सफूरा के खिलाफ पोस्ट लिखी जा रही हैं और उनको ट्रोल किया जा रहा है। उसको लेकर उनके परिवार और पति भी खासे परेशान हैं। हालांकि उनके पति का कहना है कि दो बार उनकी सफूरा से बात हुई है लेकिन उन्होंने इस बारे में उसको नहीं बताया है।

#SafooraZargar is pregnant & in jail. Whether she is guilty or not, will be decided by court.

But the way trolls have outraged her modesty and vilified a pregnant woman’s character is shameful!

Issued Notice to Delhi Police Cyber Cell to imm take action against the trolls. pic.twitter.com/lpjFUCkVK1