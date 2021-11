Video: 'मोमो,चाउमीन' कह असम की कंटेस्टेंट को बुलाना राघव का पड़ा महंगा, CM हिमंता बिस्वा सरमा का फूटा गुस्सा

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 16 नवंबर: टीवी के सबसे मशहूर डांस रीऐलिटी शो 'डांस दीवाने 3' के होस्ट राघव जूयाल इन दिनों एक नस्लवाद टिप्पणी को लेकर विवादों में घिर गए हैं। यूं तो लोगों को राघव जूयाल कती होस्टिंग, एंकरिंग, डांस और कॉमिडी बहुत पसंद आती है। लेकिन इस बार राघव जुयाल ने एक असम की कंटेस्टेंस को प्रस्तूत करते वक्त कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि वह मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। राघव जुयाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो में राघव असम की एक कंटेस्टेंट को 'मोमो,चाउमीन' कहकर बुला रहे हैं। इस कमेंट को लेकर लोगों ने राघव को नस्लवादी कहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी इस बात को लेकर नाराजगी जताई है।

Racism!@TheRaghav_Juyal introducing Gunjan Sinha of Assam in #DanceDeewane3 of @ColorsTV with "Momo", "Chinese" and celebs like @remodsouza, @MadhuriDixit have no objection in it.

People of Assam is not Chinese, yet such shows always do racism comments.

When will it stop? pic.twitter.com/cOTA8s8nvy