Cyclone 'Yaas': अब नए चक्रवात को लेकर IMD का अलर्ट जारी ,जानें कब और कहां देगा दस्तक?

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 20 मई। चक्रवात 'ताउते' के बाद एक और साइक्लोन की आहट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आईएमडी ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि 22 मई के आसपास नार्थ अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर का एरिया बनने की संभावना है। जो कि 24 मई को चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और फिर ये नार्थ-वेस्ट की ओर बढ़ेगा। इसके बाद ये 26 मई की सुबह ओडिशा-पश्चिम बंगाल तटों के से टकराएगा, जिसके बाद ओडिशा समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है।

English summary

A low pressure area very likely to form over North Andaman Sea & adjoining East Central Bay of Bengal around May 22. It's very likely to intensify gradually into a cyclonic Storm by May 24 Said IMD.