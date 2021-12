Cyclone Jawad: क्या होता है 'जवाद' का मतलब? किसने दिया ये नाम?

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 02 दिसंबर। ओडिशा पर एक बार फिर से चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इस साइक्लोन का नाम 'जवाद' है, जिसके 4 दिसंबर को ओडिशा तट पर टकराने की आशंका है और इस वजह से राज्य में Red Alert जारी किया गया है। आपको बता दें कि चक्रवात को 'जवाद' का नाम सऊदी अरब ने दिया है। जिसका मतलब होता है 'दयालु' इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि ये तूफान विनाशकारी नहीं होगा।

If the system indeed intensifies into a cyclone, it will be the fifth cyclone of 2021 and will be named Jawad. What does 'Jawad' mean? who gave this name? read everything about it.