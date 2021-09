Cyclone Gulab: आज रात ओडिशा-आंध्रा के तट से टकराएगा तूफान 'गुलाब', कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 26 सितंबर। भारी बारिश के दौर से गुजर रहे भारत में अब चक्रवाती तूफान 'गुलाब' का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से आज शाम चक्रवात तूफान 'गुलाब' टकराने वाला है। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जेना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वक्त 'गुलाब' तूफान गोपालपुर से 180 किलोमीटर साउथ-ईस्ट में स्थित है और इसी दिशा में आगे चल रहा है।

English summary

'Cyclone Gulab' is currently located 180 km southeast of Gopalpur. Most likely it will make landfall from late evening to midnight, between Kalingapatnam in Andhra Pradesh and Gopalpur in Odisha says IMD.