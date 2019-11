Cyclone Bulbul: 'बुलबुल' का पश्चिम बंगाल में कहर, गृहमंत्री अमित शाह ने की ममता बनर्जी से बात

India

oi-Kamal Kumar

नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान 'बुलबुल' ने पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में दस्तक दे दी है। इस चक्रवाती तूफान के कारण तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं, तेज हवाओं के कारण कोलकाता समेत कई इलाकों में पेड़ उखड़ने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। तूफान के बढ़ते दायरे को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से बात की है और राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

अमित शाह ने कहा कि एनडीआरएफ की 10 टीमें पश्चिम बंगाल और 6 टीमें ओडिशा में तैनात हैं। साथ ही 18 एनडीआरएफ टीमों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। शाह ने कहा कि वे हालात पर नजदीकी निगाह बनाए हुए हैं। शाह ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने राज्य की सीएम ममता बनर्जी से बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

वहीं, चक्रवात 'बुलबुल' के कोलकाता पहुंचने के बाद पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी मौजूदा स्थिति जानने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से बातचीत की और राज्य सरकार को हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने चक्रवाती तूफान के कारण भारी बारिश से फसल और संपत्ति को हुए भारी नुकसान का सामना कर रहे पूर्वी भारत की स्थिति की भी समीक्षा की।

Closely monitoring the situation as cyclone Bulbul hits Eastern India. We are continuously in touch with central & state relief agencies.

Have spoken to CM @MamataOfficial and have assured all possible help.

I pray to almighty for those who are braving out this adverse weather.